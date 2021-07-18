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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu

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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da eklenince trafik yoğunluğu arttı.

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  • Anadolu Otoyolunda trafik yoğunluğu
  • Anadolu Otoyolunda trafik yoğunluğu
  • Anadolu Otoyolunda trafik yoğunluğu
  • Anadolu Otoyolunda trafik yoğunluğu
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Tatillerini memleketlerinde geçirmek için özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden olmaya devam ediyor.

Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

Anadolu Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu
Daha hızlı ilerlemek için otoyolun Bolu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna çıkan sürücüler ise Bolu'dan Gerede'ye kadar yoğunluk oluşturdu. Güzergahtaki trafik, akıcı şekilde seyretmeye devam ediyor.

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Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcilerin kullandığı Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da araç yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun Dörtdivan gişelerinden itibaren başlayan yoğunluk, D-100 kara yolunun Horhor rampalarına kadar sürüyor.

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