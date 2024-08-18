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Anadolu Otoyolu’nda şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

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#Bolu#Trafik#Kaza
Anadolu Otoyolu’nda şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 15:54

Bolu'da, Anadolu Otoyolu’nda şarampole devrilen otomobildeki yetmiş beş yaşındaki Mecbure Kılıç yaşamını yitirdi, sürücü eşi Celal Kılıç yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yedigöller Park mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Celal Kılıç idaresindeki 34 EYP 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde araçtaki Mecbure Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan eşi sürücü Celal Kılıç ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Mecbure Kılıç’ın cansız bedeni, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Bolu#Trafik#Kaza

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