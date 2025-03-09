Anadolu Otoyolu'nda korkunç kazada 2 can kaybı

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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde bariyere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 30 metre sonra durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki E.D. ve A.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan M.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, otomobilin bariyere çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.