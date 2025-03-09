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Anadolu Otoyolu'nda korkunç kazada 2 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 10:04

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde bariyere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 30 metre sonra durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki E.D. ve A.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan M.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolunda korkunç kazada 2 can kaybı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, otomobilin bariyere çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.

Anadolu Otoyolunda korkunç kazada 2 can kaybı

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#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası#Kaza

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