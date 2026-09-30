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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Anadolu Otoyolu#Hendek
Anadolu Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 20:13

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 ADY 087 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otoyolun ortasında bulunan refüje savruldu. Savrulan otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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#Trafik Kazası#Anadolu Otoyolu#Hendek

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