Hatay'da üretilen ilk solunum cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.



Özellikle maske makinesi ve solunum cihazı üretimi için bu cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda ultrasonik maske makinesi İstanbul'da üretilirken, yeni makineler sayesinde aylık maske üretim kapasitesi 10 milyona ulaştı.



İlk solunum cihazı ise, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.



Solunum cihazı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun tasarlanarak, Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağı kaydedildi.



CİHAZI TANITTILAR



Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretimi yapılan solunum cihazının tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Okul Müdürü Mahmut Birol Gezer ile diğer görevliler, maske takıp koruyucu kıyafet giydi. Gazeteciler de dahil olmak üzere salona giren tüm kişilerin tek tek ateş ölçümü yapıldı. Hazırlıkların ardından Müdürü Mahmut Birol Gezer, solunum cihazı hakkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Teknoloji öğretmeni Nurullah Sarı da solunum cihazının tanıtımını yaptı.



20 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN SONUCU



Okul Müdürü Mahmut Birol Gezer, 20 gün boyunca yaptıkları çalışmalarla solunum cihazını çalışır hale getirdiklerini belirtirken, şunları kaydetti:



"Öncelikli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yardımcısı Mahmut Özer'e bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman tıkandıysak hemen haber gönderdik, önümüzü açtılar. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda salgından dolayı 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bulunduğu için öğrencileri okulumuza alamadık. Önce projeye katıldılar sonra çıkamadılar. Cumartesi- pazar günü yasakta geldik ve çalıştık. 20 günlük çalışma sonunda 3 değerli ürün kattık. Meslek liselerinin neyi başarabileceğini gösterdik. Son zamanlardaki gelişmelerle memlekete nasıl faydalı oluruz uğruna düşündük. Tüm dünyanın sorun çektiği bu cihazı üretmek için yola çıktık. Yazılım uzmanımız Nurullah Sarı ile 20 gün gece gündüz beraberdik. Ama şu an bu ürünü çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuz bir şehit okulu, biz uzun süredir çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Şehidimize yakışır ne ürün çıkarabiliriz diye. İlk şehidimizin annesini aradık, çok mutlu oldu. Ruhu şad olsun."