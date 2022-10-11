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Anadolu leoparı yeniden görüntülendi... Neslin çoğalsın hep var olasın

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#Anadolu Leoparı#Görüntü#Nesil
Anadolu leoparı yeniden görüntülendi... Neslin çoğalsın hep var olasın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tükenme tehdidi altında olan Anadolu leoparının yeni görüntülerini “Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın” diyerek paylaştı.

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Türkiye’de nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparı, geçen mayısta 48 yıl aradan sonra ilk kez görülmüştü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu leoparının fotokapanla görüntülendiğini ifade etmişti. 4 farklı noktada belirlenen Anadolu leoparı, mayıs ayından sonra yeniden fotokapanla görüntülendi. Bakanlık, Anadolu leoparının fotokapana yansıyan yeni görüntülerini Twitter’dan paylaştı. Açıklamada, “Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz” denildi.

4 ALANDA BELİRLENDİ

Ankara Beypazarı’nda 1974 yılında öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve Türkiye’de neslinin tükendiği düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün arazi çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019’da erkek leopara ait iz ve işaretlere rastlanıldı. DKMP Genel Müdürlüğü’ne gelen ihbarların değerlendirilmesiyle ülkede en az 4 farklı alanda leopar olduğu belirlendi.

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Mevcut, potansiyel yaşama alanlarının belirlenmesi için ‘Leopar Araştırma Birimi’ oluşturuldu. Bunun yanı sıra Anadolu leoparının bulunması muhtemel alanlarda iz, dışkı, leş gibi işaretlerin araştırılması, yöre halkı ile görüşülerek bu alanlardaki cinslerin tespiti, popülasyonun geleceği için dişi birey bulunması da eylem planının konuları arasında yer aldı.

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#Anadolu Leoparı#Görüntü#Nesil

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