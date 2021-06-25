Anadolu insanı çözümü öğretti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dün Trabzon’daydı. Havalimanında partililer tarafından karşılanan Akşener, Yomra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık´ı belediyede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Akşener, şöyle konuştu:

“20 Ocak 2020’den beri esnaf geziyorum. O zaman henüz daha pandemi yoktu. O günden itibaren dükkânlarında rastladığımız esnaflarımız, çiftçimiz, kadınımız, gencimiz, emeklimiz gibi pek çok sosyal kesimin dertlerini öğrendik. Anadolu insanı bize derdini de çözümünü de öğretti. O bilgileri aldık, grup konuşmalarıma koydum. Çünkü muhalefet ve iktidarın tanımını, Türkiye maalesef unuttu. Seçime gireriz ve seçmen muhalefete der ki, ‘Sizleri biz muhalefet olarak tanımladık, siz bizim avukatlığımızı yapacaksınız’. İktidara da der ki, ‘Sen bizim problemlerimizi çözeceksin, bizi yöneteceksin’. İktidar bu işleri yaparken muhalefet de dert dinler, dertlerin iletilmesini sağlar. Esnaf için müşteri velinimettir, siyaset için de seçmen velinimettir.”

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