Anadolu ikiye ayrılabilir

Radar uydu verilerinden de yararlanarak hazırlanan çalışmada, Anadolu’nun doğusu ile batısı arasında farklı yönlerde bir yer hareketi olduğu, bu nedenle de Karadeniz Ereğli’den başlayıp Ankara’dan Antalya’ya kadar uzanan bir gerinim zonunun bulunduğu ifade edildi. Buna göre, bu farklı yöndeki hareketin devamı halinde milyonlarca yıl sonra Anadolu’nun doğusu ile batısının birbirinden ayrılacağı belirtildi.

‘YAKIN ZAMANDA TEHLİKE YOK’

Türkiye’nin batıya doğru bir hareket yaptığının bilinen gerçek olduğunu söyleyen Kutoğlu, “Ankara’nın doğusunda kalan kısmı, kuzeye doğru hareket ederken, Ankara’nın batısı güneye doğru hareket ediyor. Bu gerinim hattı üzerinde bazı bölgelerde irili ufaklı geçmişten bugüne depremler olduğu görünüyor. Milyonlarca yıl sonra buradaki gerinim nedeniyle Türkiye’nin doğusuyla batısının bu zıt yönlü hareket nedeniyle ileride ayrışacağı ve birbirinden uzaklaşacağı, birbirinden kopacağı öngörüsü yapmak mümkün” dedi.

Gerinim hattının yakın zamanda büyük tehdit oluşturmayacağını düşündüklerini söyleyen Kutoğlu, şöyle konuştu: “3-4 büyüklüklerinde depremlerin zaman içerisinde meydana geldiğini görüyoruz. Bu enerji birikimi milyonlarca yıl içerisinde birikerek çok daha uzun hatların kırılması gündeme gelebilir. Yakın zamanda büyük bir deprem tehlikesi yok ama jeolojik süreç içerisinde bunlar meydana gelebilir.”