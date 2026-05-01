Anadolu gelininin çeyizi Rusya’da

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ‘Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk’ adlı sergi açıldı. Müzede düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy, yabancı misyon temsilcileri, Türk ve Rus gazeteciler, yetkililer ve davetliler katıldı. Bakan Tekin ve Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Piotrovskiy serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

EMİNE ERDOĞAN’DAN MESAJ

Emine Erdoğan’ın serginin açılışı nedeniyle gönderdiği mesajı Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in eşi Betül Aksoy Bilgiç okudu. Emine Erdoğan, serginin kadim Anadolu toprağının bereketini ve Osmanlı Devleti’nin zarafetini Rusya’nın kalbine taşıdığını belirtti: “Çeyiz geleneği, köklü medeniyet birikimimizin en zarif tezahürlerinden biri olduğu gibi kültürel hafızamızın da en önemli unsurlarındandır. Çeyiz, aile kurmanın eşyaya ve mekâna yansıyan anlamlarıyla beraber geleneksel el sanatlarımızın yüksek estetik zevkini ve çeşitliliğini ihtiva eden derin bir medeniyet dilidir. Anadolu’nun sandıklarında saklanan her motif, bir sanat ürünü olmakla birlikte milletimizin tarihini ve ruhunu ortaya koyan güçlü bir anlatıdır. Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan bu kıymetli eserlerin uluslararası sanat çevreleriyle buluşması, Türkiye’nin kültürel diplomasi anlayışının en zarif ifadesidir.” “Aile kurma, hatıra biriktirme ve emeği paylaşma gibi insanlığın ortak deneyim alanlarına ait değerleri tanımak, farklı coğrafyalar arasında kültürel yakınlaşma sağlamanın en etkili yoludur” diyen Emine Erdoğan serginin, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğu pekiştireceğine yürekten inandığını kaydetti.

26 TEMMUZ’A KADAR ERMİTAJ MÜZESİ’NDE

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan sergi, St.Petersburg’da dünyanın en meşhur müzelerinden biri olan Ermitaj Müzesi’nin ana binasında Kış Sarayı galerisinde 26 Temmuz’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Koleksiyonun, dünyanın başka ülkelerinde de yer alan prestijli müzelerde de sergilenmesi planlanıyor. Daha önce Emine Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu marjında ABD’de New York’taki Türkevi’nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen “Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk” programına ev sahipliği yapmış, geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini programa katılan farklı ülkelerin liderlerinin eşlerine tanıtmıştı. Programda, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinlikleri de defileyle tanıtılmıştı. Koleksiyonun merkezinde geleneksel giyim unsurları yer alıyor. Anadolu’nun ilk beyaz gelinliklerinden birisi, takı ve aksesuarlar, gündelik yaşam ve tören kültürüne ait fincanlar, havlular, hamam bohçaları, seccade gibi çeyiz kültürüne ait ürünler de sergide bulunuyor.

ERMİTAJ MÜDÜRÜ PİOTROVSKİY: TÜRK KUMAŞLARINA HAYRANIZ

Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy ise yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan’a serginin açılmasındaki öncülüğü için teşekkür ederek, sergilenen ürünlerin çok değerli olduğunu vurguladı. Bu eserlerin eskiden gelinlerin çeyizi olarak kullanıldığını aktaran Piotrovskiy, “Her zaman hayran olduğumuz Türk kumaşlarını burada görmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bu hem gözlerimiz için hem şenlik olacak hem de çok bilgilendirici bir sergi olacak” dedi.