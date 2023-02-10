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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 30 personel deprem bölgesine gitti

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#İSTANBUL#Deprem#AFAD
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 30 personel deprem bölgesine gitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 14:14

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 30 personel gönüllü olarak deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görevli adliye personelleri bugün Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı. Kahramanmaraş'ta göçük altında kalan depremzedeleri kurtarmak için 30 kişilik bir grup otobüsle deprem bölgesine ulaşmak üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. Deprem bölgesinde gönüllü çalışmak isteyenler arasında, güvenlik görevlileri de yer aldı. Gönüllü olarak giden adliye personellerini Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve çalışma arkadaşları dua ederek uğurladı.

"GÖÇÜK ALTINDAKİ CANLI VATANDAŞLARI KURTARMALARI İÇİN DUA EDİYORUM"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, gönüllü olarak giden personellere teşekkür ettiğini belirterek "Asrın en büyük felaketi dediğimiz, ülkemizin güney bölgesinde meydana gelen depremle ilgili çalışmalara katkıda bulunmak üzere bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 30 teknik personelini Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda yaralımız var. Dün de 51 kişilik hakim ve savcılardan oluşan personellerimiz gitmişti. Arkadaşlarımızın sağ salim gidip gelmesini Allah'tan temenni ediyorum. Göçük altındaki canlı vatandaşları kurtarmaları için dua ediyorum. Hepsi gönüllü olarak gittiği için teşekkür ediyorum" dedi.

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#İSTANBUL#Deprem#AFAD

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