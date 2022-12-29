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Anadolu aslanları çiplendi

Güncelleme Tarihi:

#Evcil Hayvan#Çip#Kangal
Anadolu aslanları çiplendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Evcil hayvanlara mikroçip taktırmak için son 3 güne girildi. 31 Aralık’ta sona erecek uygulama kapsamında ‘Anadolu aslanları’ olarak adlandırılan Kangal köpekleri de çiplendi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki Kangallara da çip takıldı.

Anadolu aslanları çiplendi

Çipler, basit bir işlemle patili dostlara takılıyor.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Nazlı Ercan, “26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yer alan ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ çerçevesinde SCÜ Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bünyemizde bulunan köpeklerimizi çiplendirme ve pasaportlandırmaya tabi tuttuk. Çiplerde hayvanın yaşı, doğum tarihi, geçirmiş olduğu hastalıklar, yapılan aşıları -ki özellikle kuduz aşısının takibi için önemli- varsa hayvanın geçirmiş olduğu operasyonlar ve genetik bir hastalığı varsa kayıt altına alınıyor. Tüm bunların yanı sıra hayvan sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri, telefon numarası gibi bilgiler bulunuyor. Herhangi bir adli vaka durumunda kişilere en kolay biçimde ulaşılması amaçlanıyor” dedi.

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Anadolu aslanları çiplendi

1 MİLYON 104 BİN HAYVAN KAYIT ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak 2021’den bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 104 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

 

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#Evcil Hayvan#Çip#Kangal

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