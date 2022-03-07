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Anadolu Adliyesi'nde makamında savcı, 2 katip ve bir polisi darbetti! İfadesinde 'boksörüm' dedi, serbest bırakıldı

#İstanbul#Anadolu Adliyesi#Savcı
Anadolu Adliyesinde makamında savcı, 2 katip ve bir polisi darbetti İfadesinde boksörüm dedi, serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Gökmen Y. (44), 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye geldiği Cumhuriyet Savcısı O.S., 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetti. Güçlükle gözaltına alınan Gökmen Y., Emniyet'teki ifadesinde "Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim" dedi. Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 4 Mart günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y., soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Gökmen Y.'nin, makam odasına girip hakaret ettiği savcıyı darbettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildiği öğrenildi.

Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

'BOKSÖRÜM ZARAR VERMEK İSTESEM ZARAR VERİRDİM'

Şüpheli Gökmen Y.'nin güçlükle gözaltına alındığı öğrenilirken ifadesinde "Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

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Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Gökmen Y.'yi "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", 3 kişiye karşı "Kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli Gökmen Y.'yi tutuklama talebiyle sevk eden savcılığın, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği ve itirazın görevli asliye ceza mahkemesince değerlendirileceği öğrenildi.

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#İstanbul#Anadolu Adliyesi#Savcı

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