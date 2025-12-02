Anadolu Adliyesi bahçesinde duruşma sonrası tekmeli yumruklu kavga

Haberin Devamı

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde iki aile arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

2 AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı bahçesinde meydana geldi. Duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki otoparkta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA, CEP TELEFONU İLE ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı kavga uzun süre devam etti. Adliye bahçesindeki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.