×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anadolu Adliyesi bahçesinde duruşma sonrası tekmeli yumruklu kavga

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Adliyesi#Kartal#Aile Kavgası
Anadolu Adliyesi bahçesinde duruşma sonrası tekmeli yumruklu kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 17:24

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen bir duruşmanın ardından 2 aile arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bazılarının yerde sürüklendiği kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde iki aile arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

2 AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı bahçesinde meydana geldi. Duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki otoparkta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Anadolu Adliyesi bahçesinde duruşma sonrası tekmeli yumruklu kavga

KAVGA, CEP TELEFONU İLE ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı kavga uzun süre devam etti. Adliye bahçesindeki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Adliyesi#Kartal#Aile Kavgası

BAKMADAN GEÇME!