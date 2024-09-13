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Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sanığın yakınları, zılgıt çeken maktulün yakınlarına saldırdı

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#Anadolu Adalet Sarayı#Cinayet#Kavga
Anadolu Adalet Sarayında kavga Sanığın yakınları, zılgıt çeken maktulün yakınlarına saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 11:52

Anadolu Adalet Sarayı’nda Gernas Kalkan'ı (28) 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Serkan Sülüktekin (33), 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşma sonrası sanık Serkan Sülüktekin'in akrabaları, duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı.

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İstanbul Ataşehir’de 27 Nisan 2023 tarihinde Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan’ın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin’in elindeki bıçak Gernas Kalkan’a (28) saplandı. Gernas Kalkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

'ZILGIT ÇEKTİ' KAVGASI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında ‘Kasten Öldürme’ suçuyla yargılanan sanık Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. İddiaya göre, duruşma sonrası mahkeme önünde maktülün yakınları ve sanık yakınları arsında arbede yaşandı. Polis ve güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Anadolu Adalet Sarayı#Cinayet#Kavga

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