Anaç koyun keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı takvimine göre küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yapılacak olan anaç koyun keçi desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu. Bakanlık tarafından verilen Anaç koyun keçi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, 2021 yılı için geçerli olan kriterlere uyması dahilinde 15-ay-90 ay arasında yaşta olan dişi hayvanlara destek ödemesi alacaklar. Peki 2021 Anaç koyun keçi desteklemesi ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde.

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ NASIL ALINIR?

Anaç koyun keçi desteklemesi alabilmek için öncelikle çiftçilerin bağlı bulundukları damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bölge birliğine bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir.

Yapılan başvuruların listeleri 5 gün içinde Müdürlüklere iletilir. Başvurular Müdürlük tarafından üreticilerin faaliyet gösterdikleri adreste yerinde inceleme yapıldıktan sonra yapılan tespitlerden sonra icmaller hazırlanır.

5 iş günü içinde itiraz varsa değerlendirilir. İtiraz yapılmazsa karara bağlanır. Karara bağlandıktan sonra 2. icmal listesi Tarım il müdürlüklerine tebliğ edilir.

İl müdürlükleri tebliğ edilen icmal listesine kontrol ettikten sonra 3. icmal listesini oluşturur ve kesinleşmiş liste Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Listede yer alan başvuru sahiplerinin Ziraat Bankası hesaplarına hayvan başı olarak yapılır.

2021 ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ NASIL SORGULANIR?

2021 yılında verilecek olan koyun keçi destek bilgisi sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Anaç koyun keçi destek bilgisi sorgulama ekranı üzerinden devlethaber.net T.C kimlik numarası ve geçerli şifre yazılarak bilgiler kontrol edilebilir. E-devlet üzerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koyun keçi bilgi Sisteminde bulunan işletme, başvuru ve destekleme bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

2021 ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılına ait anaç koyun keçi desteklemesi hakkında, “2019 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uymaları halinde, 1/11/2019 tarihi itibari ile 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi hayvanları için destek ödemesi alabileceklerdir” açıklamasında bulunulmuştu.

Desteklemeden yararlanmak için damızlık koyun veya keçilerin 15 Mayıs 2021'e kadar doğum yapmış olması gerekirken, 15 Ekim 2021'e kadar oluşan ve sisteme girilen kayıtlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

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