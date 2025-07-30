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Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar! Su taşkınıyla Edirne'ye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

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#Edirne#Su Maymunu#Havsa
Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 11:27

Edirne’de, geçmişte yaşanan su taşkınlarıyla birlikte Bulgaristan’dan gelen, ana vatanı Güney Amerika olan su maymunları, Havsa ilçesindeki derede de görülmeye başlandı. Su maymunlarının, kent merkezindeki Tunca Nehri’nden sonra Havsa Deresi’ni de mekan edindiğini söyleyen Ali Arda, “Sular çekilmeye başlayınca, su seviyesi azalınca daha çok görülmeye başladılar. Özellikle çocuklar merak ediyorlar ve izliyorlar” dedi.

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Bulgaristan’da önceki yıllarda etkili olan yağışların neden olduğu Tunca Nehri’ndeki taşkınla Edirne’ye gelen su maymunları, bu yıl Havsa ilçesinde de görülmeye başlandı.

Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

İlçeyle aynı adı taşıyan Havsa Deresi’nde, aşırı sıcaklarla birlikte yetersiz yağışın da etkisiyle su seviyesi düşünce, su maymunları daha net görünür hale geldi.

Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

Ana vatanı Güney Amerika olarak bilinen ve Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunları ilçelerinde gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemezken, fotoğraflarını da çekerek arşivlerinde saklıyorlar.

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Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

‘SÜREKLİ GÖRÜYORUZ’

İlçede yaşayan Ali Arda, dere üzerinde bulunan köprüden geçerken, su maymunlarına sürekli denk geldiklerini belirterek, “Geçerken sürekli görüyoruz. Kunduza falan da benziyor ama kunduz değil tabii.

Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

Burada geziyorlar, ot yiyorlar. Genellikle sabah ve öğle saatlerinde görülüyorlar. Geçen vatandaşlar da merak ediyorlar bakıyorlar. Çünkü insanlardan kaçma huyları da yok, alışıklar. Sular çekilmeye başlayınca, su seviyesi azalınca daha çok görülmeye başladılar. Özellikle çocuklar merak ediyorlar ve izliyorlar” diye konuştu.

Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

‘İLK DEFA GÖRÜYORUM’

Nagihan Güvercin de ilk kez su maymunu gördüğünü ifade ederek, “Ben 23 yıllık hayatımda ilk defa burada gördüm su maymunu. Ekolojik sistem çok bozuldu, döngü de bozuldu. Yani her yerde çıkıyorlar artık. Çok şaşırdık, kesinlikle. İlk defa gördüğüm için fotoğraflarını da çektim, yeğenlerime göstereceğim” ifadelerini kullandı.

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Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

Su maymunlarını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Gülşen Arık ise “İlk defa görüyorum bu su maymunlarını, hiç hayatımda daha önce görmemiştim. Fareye benzettim biraz” dedi. (DHA)

Kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar Su taşkınıyla Edirneye geldiler: Görenler şaşkınlıkla izliyor

 

 

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#Edirne#Su Maymunu#Havsa

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