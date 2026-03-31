Ana-oğul apartman girişinde katledildiler, 1 kişi gözaltında

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 20:28

 BATMAN’da Aynur Karadaş (55) ile oğlu Dücane (28), apartman girişinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli, il dışına kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 2218’inci Sokak’ta meydana geldi. Anne Aynur Karadaş ile oğlu Dücane, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradıb tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği ana-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Dücane Karadaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan anne Aynur Karadaş ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Karadaş da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında saldırının şüphelisi olarak değerlendirilen M.K. (17), Mardin’e gitmek isterken Diyarbakır yolu üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

