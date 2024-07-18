Ana Konteyner Limanı tahsisi onaylandı... Adana’nın çehresi değişecek

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Bölgenin çehresini değiştirecek en önemli yatırımların başında geldiğini söyleyen Başkan Zeki Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanması haberini sevinçle karşıladığını belirterek, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, yapılması için mücadelesini verdiğimiz Adana'mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanması, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir kazanımdır. Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacak. Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak.

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EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Başkan Kıvanç, ‘Bu büyük projeyi Adana'mıza ve bölgemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza, Adana Valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanması, bölgemizin ve ülkemizin ticari potansiyelini artıracak, uluslararası ticarette ve lojistikte Adana'yı stratejik bir noktaya taşıyacağını belirten Başkan Kıvanç sözlerini şöyle tamamladı;

“Bu proje, Adana ve çevresindeki sanayi ve ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacak, yeni iş olanakları yaratacaktır. Ceyhan ve Yumurtalık bölgeleri,Türkiye’miz ve Adana'nın ekonomik dinamiklerini değiştirecek, geleceğe dair umut vadeden bölgeleridir. Bu bölgelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, başta olmak üzere Ceyhan OSB, SASA özel endüstri bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi birçok önemli yatırım burada. Bunun dışında bu Adana’nın diğer bölgelerinde Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, AOSB 4. Etap Genişleme Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Sarıçam ve Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi, Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Geri Dönüşümcüler, Mermerciler ve Hurdacılar Sitesi gibi birbirinden önemli yatırımlarda mevcut. Yapımı tamamlanmak üzere olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni yapılacak olan Adana Ana Konteyner Limanı bir arada düşündüğümüzde; Adana, Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır.” dedi.