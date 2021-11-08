Ana dille mücadele eden kaybeder

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Vali Karaloğlu, özetle şunları söyledi:

KÜRTÇE, ARAPÇA, FARSÇA

“Diyarbakır Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (DİSMEK) geçen yıl ‘Medeniyet dilleri’ adı altında Kürtçe, Arapça, Farsça, Süryanice, Zazaca ve Osmanlı Türkçesi kursu açtık. 640 öğrencimiz sertifika aldı. Yeni dönem başladı. Medeniyetimizin bütün dilleri bizim ortak değerimizdir. Bunları yaşama ve yaşatmakta idarecilik yapanlar olarak bizim görevimizdir. Ana dille mücadele edilmez. Ana dille mücadele eden baştan kaybeder. Çünkü ana dil insanların en kutsal hakkıdır. İnsanların ana dillerini konuşması, yazması, yaşaması en doğal haklarıdır.

Çocuklarımızın anadillerini unutturmayacağız. Kimse annesini, anne dilini seçmedi. Bu Allah’ın ayetidir. Bizim ortak paydamız ve bir millet olmamızın ortak paydası Türkçe’dir. Resmi dilimiz, eğitim dilimizdir.

40 YILIN EN GÜVENLİ DÖNEMİ

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Diyarbakır ve bölge son 40 yılın en huzurlu, en güvenli, insanının en mutlu olduğu dönemi yaşıyor. Çok ciddi bir emek var. Bu emeğin karşılığı bölge halkı ve Diyarbakırlılar bu güven ve huzur ortamını sahiplenmiş ve kabullenmiş durumdalar. Vatandaşın yeni çözüm süreci vs gibi bir beklentisi yok. Bölge halkının arzusu yakalanan huzur ve güven ortamının devamıdır. Bunun bozulmasını zinhar arzu etmiyorlar. Bunu yarın birileri bozmaya kalkarsa; çok ciddi halk tepkisi ile karşılaşacağını da bilmesi lazım.

BELEDİYE KARTI İLK BİZ VERDİK

İnsanlar Antalya’ya nasıl tatile gidiyorlarsa, Diyarbakır’a da gelsinler. Daha çok gelsinler

Bir belediye başkanı basın toplantısıyla vatandaşa kredi kartı verildiğini duyurdu. Biz bunu Diyarbakır’da bir sene önce yaptık. Şu anda 12 bin 500 vatandaşta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kredi kartı var. Bu karta üç ayda bir 250’şer TL yükledik. Vatandaş istediği yerden sigara ve alkollü içecekler dışında istediğini alıyor. Üç ayda yaklaşık 4 milyon yardım vatandaşlar kanalıyla aslında yerel esnafa gidiyor. Ekonomiyi tabana yayıyoruz.”

YURTTA ŞİVAN PERVER DİNLERDİK

“Siirt öğrenci yurdunda kaldım. Arkadaşlarımın tamamı bölge çocuklarıydı. Diyarbakırlı, Siirtli, Batmanlı, Mardinli. Kürtçe kaset yasaktı. Şivan Perver kasetlerini elbiselerinin içerisinde arkadaşlar kaçak yoldan getirirlerdi. Biz yurtta Şivan Perver dinlerdik. Sözlerini anlamadan, ezgilerini severek dinlerdik. Sadece dili Kürtçe, ezgisi müziği hepimizin ortak değeri halk müziğidir.”