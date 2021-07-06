AN-26 uçak özellikleri neler? AN 26 tipi uçak hakkında bilgiler
AN 26 Tipi uçak özelikleri, kaybolan uçağın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Sovyetler Birliği yapımı olan uçak, 1963 yılında piyasaya sürülmüş ve Sovyetler Birliği envanterinde yer almıştır. Hafif yük ve kargo uçağı olarak da nitelendirilen AN-26 tipi uçak, toplam 40 yolcu kapasitesine ulaşabilmektedir. İşte, AN-26 tipi uçak özellikleri
Antonov An-26 çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülmüştür, geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler olmuştur. Bununla birlikte An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir.
- Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)
- Kapasite: 40 yolcu
- En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)
- Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)
- Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)
- Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)
- Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)
- Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)
- Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)
- Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)
- Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.
- Seyir hızı: 440 km/h
- Menzil: 2,550 km
- İrtifa: 7500 m (17,000 ft)