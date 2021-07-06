AN-26 uçak özellikleri neler? AN 26 tipi uçak hakkında bilgiler

Antonov An-26 çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülmüştür, geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler olmuştur. Bununla birlikte An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir.

Mürettebat : 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)

: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci) Kapasite : 40 yolcu

: 40 yolcu En son yük toplamı : 5,500 kg (12,000 lb)

: 5,500 kg (12,000 lb) Uzunluk : 23.8 m (78 ft 1 in)

: 23.8 m (78 ft 1 in) Kanat açıklığı : 29.2 m (95 ft 9½ in)

: 29.2 m (95 ft 9½ in) Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)

8.32 m (27 ft 3½ in) Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)

74.98 m² (ft²) Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)

15,020 kg (33,110 lb) Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)

4,500 kg (9,900 lb) Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)

24,000 kg (53,000 lb) Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.

2× Progress AI-24VT turboprop. Seyir hızı: 440 km/h

440 km/h Menzil: 2,550 km

2,550 km İrtifa: 7500 m (17,000 ft)

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