Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Amsterdam Başkonsolosluğunda yapılan işlemler e- konsolosluk randevu sisteminden randevu alınarak yapılır. Online olarak yapılan işlemler ardından verilen randevu tarihlerine göre konsolosluklara ulaşmanız gereklidir.

Amsterdam Türk Konsolosluk

Hollanda Türkiye temsilcisi olan Amsterdam Türk Konsolosluğu randevulu sistemlerle çalışır. Online olarak randevu almak işlemlerinizin başlaması anlamına gelir. Ancak randevu almak tüm işlemler için geçerli değildir.

Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Adresi

Hollanda Türk temsilciliği yeni bir adrese taşınmıştır. Museumplein 17 1071 DJ Amsterdam adresinde vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürmektedir. Konsolosluğa ulaşımda tramvaya ya da otobüsler tercih edilebilir. Kendi özel aracı ile gidecek vatandaşlar için ise konsolosluğun karşısında otopark yer alıyor.

Amsterdam Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Genel randevular vize işlemleri, noterlik dışındaki tüm konsolosluk işlemlerini kapsar. Randevuya gelmeden önce sormak istedikleriniz olursa 90 312 292 2929 nolu telefon numaralarından konsolosluk yetkililerine ulaşabilirsiniz.