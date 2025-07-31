Amriev’i ölüme ne götürdü

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İstanbul Sarıyer’de geçen pazartesi başında siyah çöp poşeti bulunan bantlanmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin yanında Rusça bir not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlenmişti. Polis ekipleri, ölen kişinin çantasındaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı oteli tespit etmişti. Polis, cesedin Rus vatandaşı Usman Amriev’e (20) ait olduğunu belirlemişti. Ayrıca, Amriev’in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıkmıştı.

KÜTAHYA’DA OKURKEN İSTANBUL’A GELMİŞ

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Çeçen asıllı olduğu belirlenen Usman Amriev’in yaklaşık 3 yıl önce eğitim için Türkiye’ye geldiği bilgisine ulaştı. Kütahya’daki bir devlet üniversitesinde yarım dönem öğrenim gören Amriev’in daha sonra İstanbul’a geçiş yaptığı ve Kağıthane’deki bir özel üniversitede okumaya başladığı belirlendi.

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Usman Amriev’in üstünden çıkan İstanbulkart’ı incelemeye alan polis ekipleri, geriye dönük güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Amriev’in Şişli’de özel yurtta kaldığı bilgisine ulaşıldı. Olaydan saatler önce Mecidiyeköy’de bir kırtasiyeye girdiği belirlenen Amriev’in elinde bir kağıtla kırtasiyeden çıkarak kaldığı yurda gittiği, daha sonra da Mecidiyeköy’de metroya bindiği ve Hacıosman’da indiği tespit edildi.

ÖLÜ BULUNDUĞU YERE OTOBÜSLE GELMİŞ

Hacıosman’dan İETT otobüsüne binen Usman Amriev’in Bahçeköy’de indiği ve yürüyerek gözden kaybolduğu saptandı. Amriev’in yurtdışında yaşayan kuzeni ise son olarak bankaya para çekmeye gittiğini bildiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadığını söyledi. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

İFTİRAYA UĞRAYACAĞIM ONLARA İNANMA ANNE

Polis ekiplerinin incelediği notta, “Canım annem, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin” yazdığı öğrenilmişti. Notun devamında ise Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edilmişti.