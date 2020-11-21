MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmpul değişirken hayatını kaybetti!
GeriGündem Ampul değişirken hayatını kaybetti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 21.11.2020 - 22:31 | Son Güncelleme:

Ampul değişirken hayatını kaybetti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ampul değişirken hayatını kaybetti!
Abone Olgoogle-news

Antalya'da evindeki ampulü değiştirmeye çalışan kadın, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Dişyapar (36), evinin odasındaki ampulü değiştirmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Dişyapar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dişyapar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle