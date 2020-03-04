Ampirik ne demek? Ampirik nedir? Ampirik TDK kelime anlamı

Ampirik kelimesi sözlüklerde pek çok anlam barındırmaktadır. Sözlüklerde veya bilgi kaynaklarında bu anlamları bulmak mümkündür.

Ampirik Ne Demek?

Ampirik sözlüklerde görgül veya deneysel anlamı taşımaktadır. Bu anlamı eğitim uzmanları bilebilirler. Bunun yanında çocuk yetiştiren anne ve babalarda bu kelimeyi kullanırlar. Diğer bir anlamı ise kurumsal olarak deneye dayanmayan, bilginin deney ve tecrübe ile anlaşılmış haline denmektedir.

Ampirik kelimesi ayrıca görgüye dayanan ve ustadan görme anlamında da kullanılmaktadır. Etki mekanizması bilinmeden, sonucun tecrübe ile kazanılması bilinerek yapılması haline de ampirik denmektedir. Bunun dışında kişisel veya genel olarak deneyim ile ilgili olan, deneyimsel anlamlarını da taşımaktadır.

Ampirik Nedir?

Ampirik kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Ayrıca ampirik kelimesi sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Kelimeye bakıldığında kökeni Fransızca diline dayanmaktadır. Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir.

Ampirik Tdk Kelime Anlamı

- Deneysel, deneye dayalı

- Tecrübe ile belirli bir sonucun elde edileceği bilinerek yapılması

- Bilimden uzak, öneriye ve görgüye dayanan

- Deney ve tecrübe ile anlaşılmış her bilgi

- Görgül

- Deneyimsel

- Ustadan görme ve görgüye dayanan anlamlarını taşıyor.