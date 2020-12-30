Amorti nedir? 2021 Milli Piyango yılbaşı biletinde amorti ikramiyesi ne kadar?

Amorti ikramiyesi, Milli Piyango büyük ikramiyesi için bilet alan ancak büyük ikramiye isabet etmemesi nedeniyle biletin parasını çıkarmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı çekilişinde bilet sahiplerinin araştırdığı konular arasında yer alan amorti, bu yılın sonunda da konuşulan konular arasında yer alacak. Peki, amorti nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, detaylı bilgiler

AMORTİ NEDİR?



Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.



TESELLİ NEDİR?



Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;



Geçtiğimiz yılbaşı 80 milyon liralık büyük ikramiye 1358490 numaralı bilete isabet etmişti. 80 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490 1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490 1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090 1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420 1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480 1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496

1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790 1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 13884901398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490 1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490 7358490 8358490 9358490