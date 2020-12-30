Amorti 2021 ne zaman açıklanacak? İşte geçen yıl amorti çıkan rakamlar

Amorti çekilişinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Milli Piyango 2021 amorti çekilişi saat 23:00’da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango şans oyununu oynayanlar son 1 rakamına göre 80 TL amorti ikramiyesi kazandılar. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL oldu.

AMORTİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amorti 2021 yılbaşı özel çekilişi saat 23:00’da yapılacak. Yılbaşı özel çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan ve büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Amorti kazananlar bilet bedeli kadar ikramiye alıyorlar. Milli Piyango Yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR

Geçtiğimiz yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti çıkan rakamlar 4 ve 8 olmuştu. Şans oyununu oynayanlar son 1 rakamına göre 80 TL amorti ikramiyesi kazandılar.