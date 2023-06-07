×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Amirlik gitti yeri değişti! Cinsel taciz ve şantaja 6 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:

#Şüpheli#Whatsapp#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Amirlik gitti yeri değişti Cinsel taciz ve şantaja 6 yıl istendi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Güvenlik amiri Yılmaz A., emrinde çalışan kadın güvenlik görevlisine mesajlarla cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle, hakkında 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Yılmaz A.’nın amirlik yetkisinin alındığı, görev yerinin de değiştirildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Ankara’da, Yeliz R. (32) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Söğütözü kampusunda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Genç kadın, amiri Yılmaz A.’nın (37) cinsel taciz ve şantajına maruz kaldığı iddiasıyla, 2022 yılında suç duyurusunda bulundu. Yeliz R., güvenlik amirinin kendisini kolundan tutup öpmeye çalıştığını, “Evde yalnız kalıyorsun, beni ne zaman çağıracaksın, başına vurmuştur”, “Niye etek giyiyorsun, milleti azdırıp tahrik mi etmeye çalışıyorsun, çok istiyorsan akşam seni söndürmeye geleyim” sözleriyle kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

TEHDİT İDDİASI

Yeliz R., şikâyet dilekçesinde idareye şikâyet edeceğini söylemesi üzerine de güvenlik amirinin, “Arkam sağlam bana bir şey olmaz, senin hakkında tutanak tutup seni atarım” tehdidinde bulunduğunu da iddia etti. Savcılık, güvenlik amiri Yılmaz A.’nın şüpheli olarak ifadesini aldı.

Haberin Devamı

şüpheli, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken, WhatsApp’tan mesaj attığını ancak işle alakalı olduğunu ve taciz amaçlı mesajlar atmadığını savundu. Savcılık soruşturmayı 28 Nisan’da tamamlayarak, şüpheli Yılmaz A. hakkında “Nitelikli cinsel taciz ve şantaj” suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İlk duruşma kasım ayında görülecek. Yılmaz A., 19 Ekim 2022 tarihindeki ifadesinde, birim amirleri tarafından görev yerinin değiştirildiği ve amirliğinin alındığını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şüpheli#Whatsapp#Tarım Ve Orman Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi