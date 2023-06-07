Amirlik gitti yeri değişti! Cinsel taciz ve şantaja 6 yıl istendi

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Ankara’da, Yeliz R. (32) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Söğütözü kampusunda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Genç kadın, amiri Yılmaz A.’nın (37) cinsel taciz ve şantajına maruz kaldığı iddiasıyla, 2022 yılında suç duyurusunda bulundu. Yeliz R., güvenlik amirinin kendisini kolundan tutup öpmeye çalıştığını, “Evde yalnız kalıyorsun, beni ne zaman çağıracaksın, başına vurmuştur”, “Niye etek giyiyorsun, milleti azdırıp tahrik mi etmeye çalışıyorsun, çok istiyorsan akşam seni söndürmeye geleyim” sözleriyle kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

TEHDİT İDDİASI

Yeliz R., şikâyet dilekçesinde idareye şikâyet edeceğini söylemesi üzerine de güvenlik amirinin, “Arkam sağlam bana bir şey olmaz, senin hakkında tutanak tutup seni atarım” tehdidinde bulunduğunu da iddia etti. Savcılık, güvenlik amiri Yılmaz A.’nın şüpheli olarak ifadesini aldı.

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şüpheli, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken, WhatsApp’tan mesaj attığını ancak işle alakalı olduğunu ve taciz amaçlı mesajlar atmadığını savundu. Savcılık soruşturmayı 28 Nisan’da tamamlayarak, şüpheli Yılmaz A. hakkında “Nitelikli cinsel taciz ve şantaj” suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İlk duruşma kasım ayında görülecek. Yılmaz A., 19 Ekim 2022 tarihindeki ifadesinde, birim amirleri tarafından görev yerinin değiştirildiği ve amirliğinin alındığını söyledi.