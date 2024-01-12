‘Amirim’ nasıl aday oldu

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Erdal Beşikçioğlu’nun, CHP’nin başkentteki yerel ittifak hesaplarının merkezindeki Etimesgut ilçesinden sürpriz adaylığı gündemi sarstı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, İYİ Parti kökenli Mesut Özarslan’ı ve örgütün ilçe başkanı Cemal Emir’i istediği Etimesgut’ta Beşikçioğlu’nun son dakikada gündeme gelen adaylığı CHP’liler için de büyük sürpriz oldu. Çünkü adı, son ana kadar parti yönetimindeki dar bir çevrenin dışında duyulmamıştı.

‘GENÇLERDE KARŞILIĞI VAR’

Beşikçioğlu adının gündeme nasıl geldiği merak konusu olurken, Genel Başkan Özgür Özel, Parti Meclisi’nde (PM) fikrin kendisinden çıktığını söyledi. Özel, “Benim fikrim. Çok tanınırlığı olan bir isim, özellikle gençlerde çok karşılığı var” açıklamasını yaptı. Süreci Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile birlikte yürüten Özel, olumlu yanıt aldığı Beşikçioğlu ile görüşüp teklifini iletti. Parti kaynakları, Beşikçioğlu’nun, çok sayıda adayın olduğu Etimesgut’taki son ankette önde çıktığını da söyledi.

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MANSUR YAVAŞ İTİRAZ ETTİ

Etimesgut için yakın çalışma ekibinden, İYİ Parti’nin kurucu il başkanı Mesut Özarslan’ı isteyen Başkan Mansur Yavaş’ın, yerel ittifak hesaplarını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz ettiği öğrenildi. Yavaş itirazını önceki günkü MYK toplantısına kadar da sürdürdü. Ancak ‘rest çektiği’ iddialarını her iki kesim de doğrulamadı. Kulislerde ise Özarslan’ın bir başka ilçeden aday gösterilebileceği konuşuluyor.

CHP’NİN DİKKAT ÇEKEN ADAYLARI

HATAY’A YENİDEN LÜTFÜ SAVAŞ

Depremin ardından tepkilerin hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi de tartışma yarattı. Özel’in geçmişteki, “Hatay’da vereceğimiz karar tarihi bir karar olacak. Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” sözleri Savaş’ın aday gösterilmeyebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Parti kaynakları ise Savaş’ın, “Milliyetçi ve muhafazakâr seçmendeki karşılığıyla mevcut adaylar arasında öne çıktığı” değerlendirmesinde bulundu.

‘TARGARYEN’ BİLECİK’E TALİP

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Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle “Targaryen başkan” diye sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’ten aday gösterildi. Subaşı kendisine yönelen bu ilgiye, “İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter is coming (Kış geliyor)” paylaşımıyla cevap vermişti.

BÜYÜKERŞEN EFSANESİ BİTTİ

Önemli sürprizlerden biri de 25 yıldır Eskişehir’de belediye başkanlığı yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen’in yerini, genel sekreteri Ayşe Ünlüce’ye bırakmasıyla yaşandı. Eskişehir’de değişiklik düşünen yönetim, Büyükerşen’in adaylığı düşündüğünü söylemesiyle zorlanmıştı. Ancak Büyükerşen’in Ünlüce lehine adaylıktan çekilmesiyle sorun çözüldü.Özgür Özel de sosyal medyadan Büyükerşen’e teşekkür etti.

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İSTANBUL’DA 14 İLÇE ADAYI AÇIKLANDI

CHP’nin önceki gün açıkladığı 242 kişilik aday listesinde, yönetimi CHP’de olmayan 12 ilçenin adayları da açıklandı. Böylece İstanbul’da adayı açıklanan ilçe sayısı 14 olurken, kalan 25 ilçenin de ay sonuna kadar açıklanacağı belirtiliyor. Adayları daha önce açıklanan Fatih ve Pendik’in ardından önceki gün de Başakşehir’de Mesut Öksüz, Bayrampaşa’da Hasan Mutlu, Beyoğlu’nda İnan Güney, Çatalca’da Erhan Güzel, Eyüpsultan’da Mithat Bülent Özmen, Gaziosmanpaşa’da Hakan Bahçetepe, Güngören’de Temel Akkoç, Sancaktepe’de Alper Yeğin, Silivri’de Bora Balcıoğlu, Şile’de Özgür Kabadayı, Tuzla’da Eren Ali Bingöl ve Üsküdar’da Sinem Dedetaş aday olarak açıklandı. İstanbul’da şu ana kadar açıklanan 14 adayın 7’sinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışma ekibinden isimler olduğu belirtildi.