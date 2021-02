Amik Ovası’nda sular çekilmeye başladı

Kentte 30 Ocak Cumartesi başlayan ve sonraki günün sabahına kadar devam eden şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bereketli toprakları ile bilinen Amik Ovası’nda yüzlerce dönüm arazi su altında kaldı, ekinler zarar gördü. Bazı evleri de su basarken, çok sayıda kümes hayvanı telef oldu. Yağışların durması ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle, ovada sular çekilmeye başladı.



'BARAJLAR, BÜYÜK SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇTİ'



Yaşanan şiddetli sağanaktan dolayı havaalanı mevkii olarak bilinen bölgede ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Antakya Ziraat Odası başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Reyhanlı ve Tahtaköprü Barajları'nın bitmesi, büyük su taşkınlarının önüne geçti. Barajlar, aşırı suları kendi bünyesinde toplayarak, ovaya ulaşmasına engel oldu. Buna rağmen, yağışların fazla olması nedeniyle ova su altında kalmaktan kurtulamadı. Bu sorunun çözümü de, ciddi bir alt yapı çalışması gerektiriyor. Tüm ovadaki kanalların Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından büyük kepçelerle taranması ve tahliye edilmesi gündeme gelmektedir” dedi.



Okay, bölgede yapılması planlanan yer altı barajının bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade ederek, kış mevsiminde yağan fazla yağmurun yer altında depolanması ve yaz mevsiminde de kuraklığa çare olması adına önemli bir adım olacağını dile getirdi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI, SULAR ÇEKİLDİKTEN SONRA YAPILACAK



Su baskını yaşanan alanlarda, suların tamamen çekildikten sonra hasar tespit çalışmaları yapılacağını belirten Okay, “Bölgemizde her yıl su baskını olduğundan dolayı, risk arttığı için sigorta ücretleri de artıyor. Çiftçimize ek maliyet çıkıyor. Beklentimiz, bu sorunların bir daha yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmasıdır” dedi.



Aşağıoba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cuma Gezer ise su baskınlarından dolayı ekinlerin büyük zarar gördüğünü söyleyerek, devletten yardım beklediklerini söyledi.