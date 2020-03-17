Amik Ovası’nda havuç hasadı devam ediyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde havuç hasadı devam ediyor. Üretici Öktem, aroması, tadı ve kalitesi bakımından güzel olan Kırıkhan havucunun aralık ayı ortalarında başlayan hasadının, haziran ayı ortalarına kadar devam edeceğini söyledi. Tarladan toplanan ve tesislere kadar getirilen havucun kilogramının 70 kuruştan satışa sunulduğunu kaydeden Öktem, "Kırıkhan'da 15-20 bin dekar alanda havuç üretimi yapıyoruz. Özelliği bakımından farklı yerlerde ekilen havuçlara göre daha taze ve kaliteli, meyve olarak da yenilen, aroması yüksek, şeker bakımından zengin olan havuç, bize bu yıl beklenen fiyatı vermedi" dedi.

'GİRDİLER YÜKSEK'

Girdilerin yüksek oluşu nedeniyle bekledikleri fiyatı bulamadıklarını dile getiren Öktem, havucun başta iç piyasa olmak üzere Bulgaristan, Romanya, İran, Irak ve Ürdün ile Orta Doğu pazarına ihraç edildiğini anlattı. Havucun kilogram başına 70 kuruştan satışa sunulduğunu belirten Öktem, dekar başına bin lira zarar ettiklerini ifade etti. Tarlada çalışan işçilerin de günde 40 liraya havuç topladıklarını aktaran Öktem, günde ortalama 200 kilogram havuç toplandığını bildirdi.