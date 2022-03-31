Amigo davasında karar

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Altunkaynak iddiaya göre Şirinler suç örgütüne yakındı. Polis yaptığı araştırmada Mehmet Altunkaynak ile Fenerbahçe’nin tribün gruplarından olan Esenler’in lideri Dede İsmail lakaplı İsmail Dalkıran ve Anadolu Genç Fenerbahçe Grubu lideri İbrahim Gümüştekin’le tribündeki rant kavgası nedeniyle arasının açık olduğunu tespit etti.

Mehmet Altunkaynak öldürülmeden birkaç ay önce bu iki kişi tarafından tehdit edilmişti. İddiaya göre Sarallar Suç Örgütü lideri Ümit Saral’ın avukatı Tolgahan Çeken cinayetten kısa bir süre önce Kırklareli Cezaevi’nde Samet Diler’i ziyaret etti. Diler bu ziyaret sonrası firar etti.

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SARAL’A BERAAT, DİLER’E MÜEBBET

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Ümit Saral, İsmail Dalkıran, İbrahim Gümüştekin, Tolgahan Çeken ve Samet Diler hakkında tasarlayarak kasten ve örgüt yöneticiliği ve üyeliği suçlarından, 7 kişi hakkında ise yardım etme suçundan dava açtı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Ümit Saral ve diğer 10 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme, Samet Diler’i cinayeti işlediği iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırdı.