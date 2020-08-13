Amfora operasyonu: 42 tarihi eser ele geçirildi

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 11 Ağustos’ta Arnavutköy’de bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen Miletos, Rodos, Knidos, Kırım ve Ganos tipi şarap ve zeytinyağı taşımacılığında kullanılan 39 amfora ile 1 adet “T” tipi döküm demir çapa ve 2 ahşap çapa ele geçirildi. MÖ 2200 ile MS 1400 yılları arasında yapıldığı ve batık gemilerden çıkarıldığı tespit edilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği açıklandı.