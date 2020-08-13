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İSTANBUL
Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Amfora operasyonu: 42 tarihi eser ele geçirildi

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Amfora operasyonu: 42 tarihi eser ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurtdışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 11 Ağustos’ta Arnavutköy’de bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen Miletos, Rodos, Knidos, Kırım ve Ganos tipi şarap ve zeytinyağı taşımacılığında kullanılan 39 amfora ile 1 adet “T” tipi döküm demir çapa ve 2 ahşap çapa ele geçirildi. MÖ 2200 ile MS 1400 yılları arasında yapıldığı ve batık gemilerden çıkarıldığı tespit edilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği açıklandı.

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