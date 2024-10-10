Amfibiyle yardım ve tahliye! Sancaktar ve Bayraktar’dan çifte görev

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Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile Lübnan’a 300 ton insani yardım malzemesi ulaştıran gemiler törenle karşılandı. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Beyrut Limanı’ndaki törende, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dost ve kardeş Lübnan halkına gönderdiği insani yardımı karşılamak için bir arada olduklarını söyledi.

ÇİFTE GÖREV

Lübnan’ın son dönemde oldukça sıkıntılı günler geçirdiğini vurgulayan Ulusoy, “İsrail’in saldırganlığı son olarak Lübnan’ı da Lübnan’daki kardeşlerimizi de son derece olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede hem Lübnanlı kardeşlerimize yardımcı olmak, onların insani ihtiyaçlarını karşılamak hem de burada zor durumda olan vatandaşlarımızı Türkiye’mize göndermek için bugün iki amaçlı bir operasyon icra ediyoruz” dedi.





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300 TON YARDIM

Ulusoy, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili bakanlıkların ve kurumların katkılarıyla icra edilen bu operasyon çerçevesinde Lübnan hükümetine 300 ton insani yardım malzemesini hibe ettiklerini dile getirdi. Bu insani yardım malzemesi içinde Lübnanlıların bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğu çadır, yatak ve battaniye gibi barınma malzemeleriyle gıda kolisi ve hijyen kitlerinin yer aldığını paylaşan Ulusoy, şunları söyledi: “AFAD, Türk Kızılay ve bazı insani yardım derneklerimizin ortak çabalarıyla oluşturulan bu insani yardım paketi Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemimizle Beyrut Limanı’mıza getirilmiş bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda da 30 ton tıbbi malzeme ve ilaç yardımını askeri bir kargo uçağıyla Beyrut’a getirerek yine Lübnan makamlarına hibe etmiştik.”

2 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Gemilerdeki insani yardım malzemesinin boşaltılmasından sonra tahliye talebinde bulunan yaklaşık 2 bine yakın kişinin yine aynı gemiyle Mersin’e yolcu edileceğini bildiren Ulusoy ayrıca, Türkiye’nin, Lübnan Devleti’nin ve halkının her zaman yanında olacağını ve Lübnan’a yardımların devam edeceğini vurguladı.





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TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin de Lübnan’ın İsrail’in saldırıları sonucu ortaya çıkan devasa bir insani kriz yaşadığını ifade ederek, “Bu yardımlardan dolayı, Türkiye hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yine bu 300 tonluk yardımın ulaşmasında yardımcı olan Sayın Büyükelçi’ye ve tabii ki Türk halkına teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

HAVAYOLUYLA DA TAHLİYE İMKÂNI

Lübnan Türkiye Büyükelçiliği’ne tahliye için başvuru yapan yaklaşık 2 bin kişinin yine savaş gemileriyle Türkiye’ye tahliye edilmesi planlandı. İnsani yardım malzemelerinin indirilmesi sonrasında yolcuların alınarak 12 saatlik bir yolculuğun ardından Mersin’e ulaştırılması bekleniyor. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerinin başladığını, ek olarak hava yoluyla Türkiye’ye dönmek isteyenler için de hazırlık yapıldığını ve ön başvuruda bulunulabileceğini duyurdu. Ön kayıt başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+90 312 292 29 29) yapılabilecek.