Amerikan margarinlerini ‘Tarhana Osman’ görseydi

Türkiye de 1948’de imzaladığı anlaşmayla yardımı kabul etti. Bu yardımlar 1950’li yıllarda büyük tartışma konusu olurken biyokimya ve gıda uzmanı Doçent Dr. Osman Nuri Koçtürk, başta margarin olmak üzere ABD’den gelen ürünlere karşı sert bir mücadele başlatmış ve bazılarının yasaklanmasını sağlamıştı.

Tarhana çorbasını çok besleyici olmasından dolayı ısrarla tavsiye ettiği için ‘Tarhana Osman’ lâkabı takılan Koçtürk, ‘yardım’ adı altında gönderilen ürünlerin sağlıksız olduğunu söylüyordu.

SÜT TOZUNU DURDURDU

Süt tozunun bozuk ve üretim artığı olduğunda ısrarcıydı. Her fırsatta bunu kamuoyuna anlatıyor adeta bir savaş yürütüyordu. Süt tozunun üstesinden gelmişti. Kanserojen madde tespit edilince dağıtımı durduruldu. Ancak bu kez de soya yağı ve margarinler gelmeye başladı. Hemen kolları sıvadı. Tereyağı ve zeytinyağının ne kadar yararlı, soyalı margarinin ise ne kadar zararlı olduğunu durmadan anlattı. Kalp ve damar hastalıklarının margarin sebebiyle artacağını üstüne basa basa söylüyordu. Makaleler ve kitaplar yazıyor, konferanslar veriyordu. Geleneksel beslenme modelini şiddetle tavsiye ediyor, margarin ve soyadan uzak durulmasını öğütlüyordu.

TARHANA ÇORBASI İÇİN

Başlıca tavsiyesi ise tarhanaydı. Öyle ki adı ‘Tarhana Osman’a çıktı. Kendisi de sağlıklı besleniyordu. Yılmadan mücadelesine devam etti. Zaten yüksek ihtisasını ABD’de yapmıştı. Literatüre hâkimdi. Arkasında bilimsel değeri olan 50’den fazla kitap ve yayın bırakmıştı. Ama nedense bir türlü profesör unvanı alamamıştı. 1994’te, 76 yaşında vefat etti. Doğduğu yer İzmir Karşıyaka’ya 2018’de büstü dikildi.

ÇATIDAN ÇIKTILAR

Bir süre önce Elazığ depreminde zarar gören Ağın ilçesindeki bir okulda tadilat yapılırken, çatı arasında saklanmış 70 kutu margarin bulundu. 2.5 kiloluk konserve kutularındaki margarinlerin ABD’nin Marshall yardımlarından olduğu anlaşıldı.