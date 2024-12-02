Amerikan Hastanesi’ni yasa boğan ölüm! Başhekimden yürüyüşte ani veda

Haberin Devamı

İstanbul’da Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt, dün sabah saatlerinde Etiler’de yürüyüşe çıktı. Bozkurt, evinin yakınlarında yolda yürürken aniden fenalaşıp yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İsmail Bozkurt’un kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi sonucu bekleniyor. İsmail Bozkurt’un son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başhekimin kaldırımda yürüdüğü daha sonra da evinin sokağına döndüğü anlar yer alıyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Amerikan Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Acı kaybımız, 2001 yılında aramıza katılan, 2014 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Amerikan Hastanesi’nde Başhekimlik görevini yürüten değerli meslektaşımız Dr. İsmail Bozkurt’u ani kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tükenmek bilmeyen enerjisi, insan sevgisiyle dolu olan yüreği ile her sabah hastalarına şifa dağıtan ve kendini mesleğine adamış güzel insanı sonsuzluğa uğurluyoruz. Sevgili İsmail’imize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına ve Koç Sağlık Grubu çalışanlarına baş sağlığı dileriz. Pazartesi günü Amerikan Hastanesi A Salonu’nda düzenlenecek anma töreni sonrasında, cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip, Hereke’deki aile kabristanına defnedilecektir” denildi.

Haberin Devamı

ÖNCE METİN SONRA İSMAİL

Yapımcı ve televizyon programcısı Armağan Çağlayan, çocukluk arkadaşı olan Dr. İsmail Bozkurt’un ani vefat haberiyle sarsıldı. Yakın arkadaşı olan Metin Arolat’ı geçtiğimiz günlerde kaybeden Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi’nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti. Zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin...

Haberin Devamı

VİYANA’DA TIP EĞİTİMİ ALMIŞTI

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde tamamlamış, ardından Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yükseköğrenimine başlamıştı. 1983’teki mezuniyetinden sonra uzman doktorluk eğitimini İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı. Bozkurt 2015’te Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı. 2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt 2011’de Mesul Müdür Yardımcılığı’na getirildi. 2013’te Sürekli Kalite Geliştirme Müdürü oldu. Dr. Bozkurt 2014 yılından itibaren Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.