Amerikalı’ya çuval geçiren TGB’lilere 14 yıl istemi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Tyrone’un 2 Kasım 2021 günü, Fatih Kennedy Caddesi’nde kalabalık bir grup tarafından durdurularak başına çuval geçirildiği anlatıldı. Tyrone, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü Eminönü’nde gezmek için gemiden ayrıldığını, kalabalık bir grup tarafından durdurulduğunu ve başına çuval geçirildiğini söyledi. Şüpheliler ise ifadelerinde eylemlerinin suç olduğunu düşünmediklerini öne sürdü. İddianamede, şüpheliler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.