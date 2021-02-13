Amerikalı senatörlere ortak bildiri: Müttefikliğe uymadı

Bildiride, “Türkiye’de askeri darbe ve müdahalelerin ve bilhassa 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında ABD’nin olduğuna dair halkımız arasında yaygın kanaat mevcutken, imzacı senatörlerin FETÖ’nün iftiralarına payanda olmaları, ABD makamlarının 15 Temmuz’la ilgilerinin olmadığına yönelik beyanlarının samimiyetine gölge düşüren ikiyüzlü bir tutumdur” denildi. Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker ile 58 AK Parti, 15 CHP, 11 MHP ile 2 İYİ Parti olmak üzere 87 milletvekilinin imzasını taşıyan bildiride, özetle şu görüşler kaydedildi:

KONGRE BASKININI HATIRLATTILAR

“İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır. ABD Kongresi’ni basan protestocuları ‘terörist’ ilan edenlerin, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM’yi savaş uçakları ile bombalamış, tanklar ile vatandaşlarımızı şehit etmiş FETÖ’nün haklarında çok sayıda kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan üyeleri ve propagandacılarını, ‘insan hakları savunucusu’ kisvesi altında masumlaştırmaya çalışmaları, içinde bulunulan derin çelişkiyi göstermektedir.

Sorumluluk sahibi siyasetçilerden beklentimiz, FETÖ mensupları ya da Türkiye’ye zarar vermeye kalkan diğer terör örgütleriyle mücadelemizi eleştirmek yerine, müttefiklerine destek olmalarıdır. İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü konusunda her zaman olduğu gibi titizlikle hareket eden Türkiye, darbeci ve terörist katillere gereken cezayı vermenin de hukuk devletinin gereği olduğuna inanmaktadır. Bu konularda, Türkiye Cumhuriyeti’ne telkinde bulunanların öncelikle kendi ülkelerindeki insan hakları ve hukuk ihlallerini gidermeye vakit ayırmaları daha faydalı olacaktır.”