Amerikalı gösterici sınır dışı

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Ganoe’nin, 20 Mart’ta Türkiye’ye giriş yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması nedeniyle başlayan gösterilere katıldığı, görüntü çektiği belirtildi. Ganoe’nin daha önce Romanya’daki gösterilere de katıldığı, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile fotoğraflarının bulunduğu ileri sürüldü. Takibe alınan Ganoe, Sarıyer’de yürüdüğü esnada gözaltına alındı. Birlikte kaldığı Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus Sirkeci’de otelde yakalandı. Ganoe, “Serbest gazeteciyim” dedi. Gazeteci olduğuna dair ispat bulunamayan Ganoe ve Loktus, sınır dışı edildi.