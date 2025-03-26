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Amerikalı gösterici sınır dışı

Güncelleme Tarihi:

#Michael Anthony Ganoe#ABD#Sınır Dışı
Amerikalı gösterici sınır dışı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

İstanbul’da gösterilere katılan Amerikalı içerik üreticisi Michael Anthony Ganoe, ABD’ye sınır dışı edildi.

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Ganoe’nin, 20 Mart’ta Türkiye’ye giriş yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması nedeniyle başlayan gösterilere katıldığı, görüntü çektiği belirtildi. Ganoe’nin daha önce Romanya’daki gösterilere de katıldığı, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile fotoğraflarının bulunduğu ileri sürüldü. Takibe alınan Ganoe, Sarıyer’de yürüdüğü esnada gözaltına alındı. Birlikte kaldığı Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus Sirkeci’de otelde yakalandı. Ganoe, “Serbest gazeteciyim” dedi. Gazeteci olduğuna dair ispat bulunamayan Ganoe ve Loktus, sınır dışı edildi.

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#Michael Anthony Ganoe#ABD#Sınır Dışı

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