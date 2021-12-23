Amerikalı diplomat göçmen kaçırırken yakalandı

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ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda görevli diplomat David Jack K., kendisine ait pasaportla Suriyeli Raed S.’yi İstanbul Havalimanı’ndan Almanya’ya kaçırmak isterken yakalandı. Havalimanında kıyafetlerini değiştirdikleri belirlenen David Jack K.’nın üzerinden 10 bin dolar ve kendisine ait diplomatik pasaport çıktı. İfadesinde “Para için yaptım” diyen diplomat tutuklanırken, pasaportu 10 bin dolar karşılığında aldığını söyleyen Raed S. adli kontrolle serbest kaldı.

ENDİŞELİ TAVRI ELE VERDİ

Suriyeli Raed S., 11 Kasım 2021 günü saat 17.00 sıralarında Almanya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Pasaport kontrolü sırasında polislere Dajd Jack K. adına düzenlenmiş hususi bir pasaport gösterdi. Polisler, Raed S.’nin endişeli tavırlarından pasaportun ona ait olmayabileceğinden şüphelendi.

KAMERALAR YAKALATTI

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Yapılan incelemede, pasaportun ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda görevli diplomat David Jack K.’ya ait olduğu saptandı. Raed S. gözaltına alınırken, polisler hemen havalimanının güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede David Jack K. ve Raed S.’nin İstanbul Havalimanı içerisinde buluştukları belirlendi.

AFRO-AMERİKAN BENZERLİĞİ

David Jack K. da havalimanının kapılarını tutan polisler tarafından gözaltına alındı. Raed S.’nin Afro-Amerikalı olan David Jack K.’ya benzediği, bu benzerliği kullanarak pasaportuyla Almanya’ya gitmeyi planladığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ABD’li diplomat David Jack K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Raed S. de ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

‘10 BİN DOLAR İÇİN YAPTIM’

David Jack K.’nın yapılan üst aramasında, zarf içerisinde 10 bin dolar ve kendi adına düzenlenmiş diplomatik pasaport çıktı. Raed S.’nin ifadesinde, pasaportu 10 bin dolar karşılığında David Jack K.’dan satın aldığını söylediği iddia edildi. David Jack K.’nın da ifadesinde, “Para için yaptım, başka bir amacım yoktu” dediği öne sürüldü.

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KENDİ KIYAFETİNİ GİYDİRDİ

Kamera kayıtlarına göre ikili buluştuktan sonra birbirlerinin kıyafetlerini giydi ve David Jack K. pasaportu Raed S.’ye verdi.