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Amerika'dan gemiyle getirdiği aracı Avcılar'da trafiğe çıkardı, 10 dakika sonra olanlar oldu... O anlar kamerada

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#Avcılar#Otomobil Kazası#Kaza Anı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 10:39

Amerika'dan gemi ile Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'na getirilen otomobilin sahibi E.İ., trafiğe çıktıktan 10 dakika sonra aracıyla Avcılar'da bir yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan Halil İbrahim Arslan (25) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

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Amerikadan getirdiği aracı Avcılarda trafiğe çıkardı, 10 dakika sonra faciaya neden oldu
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Amerikadan getirdiği aracı Avcılarda trafiğe çıkardı, 10 dakika sonra faciaya neden oldu
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Amerikadan getirdiği aracı Avcılarda trafiğe çıkardı, 10 dakika sonra faciaya neden oldu
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Amerikadan getirdiği aracı Avcılarda trafiğe çıkardı, 10 dakika sonra faciaya neden olduTüm Fotoğraflar
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Kaza, salı günü saat 17.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi girişinde meydana geldi. E.İ., annesinin Pensilvanya'dan satın alarak gemi ile getirilen otomobili Ambarlı Limanı'nda teslim aldı. E.İ., işlemlerin tamamlanmasından sonra Avcılar'a hareket etti. E.İ.'nin kullandığı otomobille, limandan çıktıktan 10 dakika sonra yolda araçların arasından geçen Halil İbrahim Arslan'a çarptı. Arslan, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın etkisini uzun süre atlatamayan sürücü E.İ. ve annesini ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Ön camı kırılan otomobil çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Öte yandan kaza, arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

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#Avcılar#Otomobil Kazası#Kaza Anı

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