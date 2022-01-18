Amerika'daki Türk uzman Prof. Dr. Bülent Özpolat uyardı: Omicron'un etkisi hafif ama global yükü ağır

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERGündem Haberleri

Amerika'daki Türk uzman Prof. Dr. Bülent Özpolat uyardı: Omicron'un etkisi hafif ama global yükü ağır

#Omicron#Koronavirüs#Prof. Dr. Bülent Özpolat

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi araştırmacılarından İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Delta varyantında yüzde 15 olan hastaneye başvuru oranının Omicron'da yüzde 5'e düşse de nasılsa hafif geçiyor diye rehavete kapılmanın çok riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Özpolat, "20 ila 50 kat daha hızlı bulaşması nedeniyle yüzde 5'lik oran aslında çok daha büyük bir hasta grubuna tekabül ediyor. Bu nedenle sağlık sistemleri üzerindeki global etkisi çok daha büyük. Salgınla mücadelede en önemli şey hasta olanın izole edilebilmesi. Omicron PCR test yükünü artırdı evet. Ama ABD'de hızlı testlere ağırlık veriliyor, evlere ücretsiz test gönderilmeye başlandı. Şüpheli durumlarda insanların teste ulaşabilmesi, test yaptırması lazım" dedi.

Haberin Devamı

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel İlaçlar ve Kanser Tıbbı bölümünde immünoloji ve kanser tedavisi alanında çalışmalarını sürdüren ve HIV konusunda aşı çalışmaları da bulunan Türk bilim insanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Tarafından düzenlenen bir sempozyum için İstanbul'a geldi.

Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özpolat, günlük vaka sayısı 800 binleri geçen ve Omicron dalgası ile salgının merkez üssü olarak pandemiyle mücadele etmeye çalışan Amerika'da, sağlık hizmetlerinin Kovid yükü nedeniyle yeniden aksamaya başladığını vurguladı. Bu nedenle "Omicron nasılsa hafif geçiyor" diye düşünerek rehavete kapılmanın çok tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Özpolat, "Diğer varyantlara göre Omicron'da acil başvurusu ve yoğun bakıma yatışlar daha az görünse de en büyük tehlikesi, diğerlerine göre 50 kata varan hızda yayılması. Bu da daha büyük bir nüfusun bundan etkilenip çok daha fazla kişinin hastaneye yatmasına neden oluyor. Nitekim ABD'de pek çok hastanede Kovid dışı sağlık ihtiyaçları yine ertelenmek zorunda kalınıyor. Bu da halk sağlığı ve sağlık sistemleri açısından çok riskli bir durum" dedi.

Haberin Devamı

"NASILSA HAFİF GEÇİYOR DİYE RAHATLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Omicron varyantı ile ilgili yapılan en büyük hatalardan birinin, hafif seyrettiği için insanların salgın kurallarını ciddiye almayı bırakması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özpolat, "Delta varyantında hastaların yüzde 15'i acil servise gitme ihtiyacı duyuyordu. Omicron'da yapılan çalışmalara göre yüzde 5'i hastaneye başvurma ihtiyacı duyuyor. Ama buradaki problem, oran düşük olsa da Omicron daha büyük bir gruba yayıldığı için, aslında yüzde 5'lik başvuruda kişi sayısı çok daha büyük bir hasta grubuna tekabül ediyor. Dolayısıyla şu an Amerika'da bazı hastanelerde çalışan doktorların hemşirelerin de hasta olması nedeniyle (günlük sayılar şu an 800 bin civarında, o da testle belirlenebilenler sadece) Omicron'un global etkisi çok daha büyük. Bazı cerrahi operasyonlar azaltıldı ABD'deki bazı merkezlerde. Yani yine elektif işlemler yapılamıyor. Bu da tabii halk sağlığını tıkayan, hastaneleri etkisiz hale getiren bir şey oldu" diye konuştu.

Haberin Devamı

"PCR YÜKÜ ARTTIĞI İÇİN HIZLI TEST ALTERNATİFİ DEVREYE GİRDİ"

Omicron'un çok hızlı yayılmasının, tüm ülkelerde PCR test kapasitesini aşar duruma getirdiğine de işaret eden Prof. Dr. Özpolat, uzun test kuyruklarının salgın açısından risk oluşturduğuna da değindi ve şunları söyledi:
"ABD'de şu anda PCR testleri ve hızlı yapılan (hamilelik testi gibi hemen 5 dakikada sonuç veren) testler kullanılıyor. Özellikle Omicron'da test merkezlerinde çok büyük kuyruklar ve yoğunluk oluştu. Son 2 haftadır (Omicron'un artışa geçmesiyle) bu ev testleri ya da hızlı testler çok popüler oldu. Bu yüzden devlet 1 milyon hızlı testi insanlara ücretsiz olarak gönderme kararı aldı. Bu testlerin duyarlılığı asemptometik hastalıkta PCR'a göre biraz daha az olsa da, semptomlar ortaya çıktığında yakalama şansı yüzde 80-90'lar civarında. Asemptomatik hastalarda ise oran yüzde 30 ila 50 arasında. Bu kadar yüksek bir yayılımın olduğu bir pandemide 100 hastadan 50'sini yakalamak bile çok büyük bir şey. Bir de çok pratik, zira PCR testlerinin sonuç verme süresi Omicron yoğunluğundan dolayı 48 saat, 72 saatte kadar çıktı. Dolayısıyla bu hızlı testlerin yapılması çok önemli. Pandemi ile savaşmanın en önemli yöntemlerinden birisi de yayılmayı azaltmak. Test yaptırmadan da bunun önlenmesi mümkün değil. Çünkü siz kendiniz iyi zannediyorsunuz ama başkalarına bulaştırabiliyorsunuz. O yüzden her halükarda, en azından şüpheli bir durumda ya da pozitif birisi ile temasta olduklarında insanlar test yaptırabilmeli. Aşılı ya da aşısız fark etmez."

Haberin Devamı

"AŞI OLMAYANLARDA BULAŞTIRMA SÜRESİ VE VİRÜS YÜKÜ DAHA FAZLA"

Aşısızlara seyahatlerde PCR zorunluluğu tartışmaları ile ilgili de önemli bilgiler veren Prof. Dr. Özpolat, bulaşmanın ilk gününde aşılı ve aşısız kişilerde virüs yükünün benzer düzeyde olsa da aşılılarda hızla düştüğüne değinerek "Aşısızlar ve aşılılar arasındaki bazı farkları düşünmemiz lazım. Aşısız birinin hasta olduğu zaman bulaştırıcılığı 5 güne kadar uzayabiliyor ve bu süre içinde hastalığı başkasına bulaştırma riski yüzde 90. Aşılı bireyde ise bağışıklık sisteminin virüsü yakalaması ve temizlemeye başlaması belki 1-2 gün içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle aşı olmayanların bulaştırıcılığı çok daha uzun. Çünkü vücut sürekli virüsü üretip dışarıya da yayıyor. Bizim diğer viral hastalıklardan da bildiğimiz bir gerçek bu: Aşılanmış kişilerin virüsü nötralize etme kapasitesi daha yüksek. Dolayısıyla teorik olarak da zaten etrafa virüs yayma yükü daha az. Evet virüsü halen yayabilir ama aşı olmayan bir kişi hapşırdığı zaman diyelim 10 milyon virüs yayarken, diğeri belki 1000 tane verecek etrafa. Çünkü aşısı olmayanlarda vücut virüsle savaşmayı öğrenene kadar, üretebildiği kadar virüs üretir ve yayar. Bu açıdan çok büyük bir risk. Bu kişiler aşı olmasa bile en azından özellikle şüpheli durumlarda test olup etraflarındakilere bulaştırma riskinin önüne geçebilir" dedi.

Haberin Devamı

"GRİP İLE AYNI KEFEYE KONMASI ÇOK YANLIŞ"

Özellikle Omicron ile beraber Kovid pandemisini "artık mevsimsel grip salgınıö gibi değerlendirmeye başlayan kesime katılmadığını da söyleyen Prof. Dr. Özpolat, sözlerini şöyle noktaladı:
"Grip yani influenza ile Kovid'de mutasyon ve aşı etkinliği benzerliklerini karşılaştırabiliriz. Ama yaygınlık ve ölüm oranı açısından karşılaştırmak hiç doğru değil. Çünkü Kovid çok daha büyük bir popülasyona yayıldığı için riski ve ölüm sayısı daha yüksek. Şuradan da anlayabiliriz, örneğin Amerika'da 850 bin kişi Kovid'e bağlı olarak yaşamını yitirdi. Yani 500 kişiden 1'i Kovid'den öldü. Bu da Omicron'dan önceki verilere göre. Ama gripten ölen sayısı (bir yıl içinde) maksimum 65 bin oldu. Yani koronavirüse bağlı ölüm sayısının 10 kat daha fazla olduğu buradan bile anlaşılıyor. Çünkü çok daha fazla buaşıcı ve daha büyük bir nüfusu etkiliyor. Bu nedenle insanların koronavirüsten daha fazla korkması ve korunması, kaçınması daha doğal."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Koronavirüs#Prof. Dr. Bülent Özpolat

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19