‘Amerika olmasa PKK, PYD diye terör örgütü olmaz’

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Eylemlerde şu ana kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 304 ailenin sürdürdüğü eylemin 1097’nci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali İhsan Su, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri HDP önüne gelerek ailelere desteklerini iletti. Burada konuşan Soylu, “Esas kızgınlığımız, esas derdimiz terör örgütlerine değildir. Terör örgütlerinin kendilerine kalkan edinenlerdir.

ABD SENATOSU TERÖRE YARDIM ETTİ

Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK ve PYD’ye 2 milyar dolar resmi yardım yapmıştır. Eğer Amerika PKK’nın güvenliğini PYD’nin güvenliğini sağlayamazsa, Orta Doğu coğrafyasında yarım metre adım atamaz. Bu çok açık ve nettir. Bu annelerin isyanı, bu babaların itirazı ve bu isyan tam 1097 gündür” diye konuştu.