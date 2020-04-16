Amerika Konsolosluğu Nerededir? Amerikan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Türkiye'de pek çok ülkenin konsolosluğu bulunur. Amerika konsolosluğu da ülkemizde yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklar arasında yer alır. Ülkemizde Amerika konsolosluğu bir tane değil birden fazla Amerika konsolosluğu bulunuyor. İstanbul'da ki Amerika konsolosluğu başkonsolosluk olarak bilinir.

Amerika Konsolosluğu Nerededir?

Amerika konsolosluğu İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alır. Sarıyer'in İstinye mahallesinde yer alan Amerika konsolosluğu poligon caddesi üzerinde bulunur.

Amerika konsolosluğu bir diğer konumu Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunur. Yüreğir ilçesinin Girne bulvarın da yer almaktadır.

Amerika Konsolosluğu Adresi

İstanbul Adres: İstinye Mah. Kaplıcalar Mevkii No.2 34460 İstinye, İstanbul

Adana Adres Levent, Girne Blv. No:212, 01260 Yüreğir/Adana

Amerika Konsolosluğu Telefon Numarası

Amerika İstanbul Konsolosluğu Telefon Numarası: +90 0212 335 90 00

Amerika Adana Konsolosluğu Telefon Numarası: +90 0322 455 41 00

Amerika Konsolosluğu İletişim Bilgileri

İstanbul Amerika konsolosluğunun fax numarası ve e-mail adresi bulunmaktadır.

Fax Numarası: 90-212-335-9102

E-Mail: istanbul-webmaster@state.gov

Adana Amerika konsolosluğu fax numarası;

Fax Numarası: +90 322 346 79 16

Amerika Konsolosluğu Çalışma Saatleri

İstanbul Amerika konsolosluğu sadece Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Pazartesi: 08:00 - 16:30

Salı: 08:00 - 16:30

Çarşamba: 08:00 - 16:30

Perşembe: 08:00 - 16:30

Cuma: 08:00 - 16:30

Cumartesi: KAPALI

Pazar: KAPALI

İstanbul Adana konsolosluğu ise yedi yirmi dört açıktır. Konsolosluğa her zaman ulaşmak mümkündür.