"Amerika için büyük bir akıl tutulması"

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RİZE’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Rusya ve Ukrayna bizim Karadeniz’den iki komşumuz. Bu iki komşumuz arasındaki savaş maalesef 2.5 yıldır devam ediyor. Halen ateşe benzin döküyorlar. Biz ise barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. Çatışmalar başladığında bizi eleştirenler bize laf edenler, hatta Türkiye’yi kışkırtanlar şimdi bize hak veriyor, hakkımızı teslim ediyorlar.

İNSANLIK ADINA BİZ UTANDIK

Aynı durum Gazze’de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz için de geçerlidir. 7 Ekim’den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Batı dünyası ise bu süreçte gerçekten çok kötü bir sınav verdi. Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi’ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek çok daha ileri gidip, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.

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MAHMUD ABBAS’I DAVET ETTİK AMA GELMEDİ

Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki ‘Şu anda hükümet Filistin Başkanı’nı, Türkiye’ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.’ Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın, önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde her toplantıda dile getiriyoruz.

ENFLASYON ATEŞİ DAHA HIZLI DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Tabi tüm bunları söylerken özellikle ekonomide karşı karşıya olduğumuz zorlukları inkâr etmiyoruz. Bunların üstesinden gelmek amacıyla geçen yıl uygulamaya koyduğumuz OVP’nin olumlu etkilerini görmeye başladık. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz bir hızla artıyor. Risk primimiz 700 baz puan seviyelerinden 260 baz puanın altına düştü. Daha çok siyasi sebeplerle alındığımız gri listeden çıktık. Enflasyonun ateşi bundan sonra daha hızlı düşmeye başlayacak. İnşallah herhangi bir yol kazasına mahal vermeden ve popülizm tuzağına düşmeden programımızı kararlılıkla uygulayacağız.”