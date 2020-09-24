Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimleri ne zaman yapılacak?

ABD seçimleri için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mevcut Başkan Donald Trump'un büyük olasılıkla yeniden aday olacağı seçim sürecinde diğer adaylar da yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Peki, ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? İşte, ABD Başkanlık seçimi hakkında bazı bilgiler

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD seçimleri herhangi bir değişiklik olmadığı taktirde 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. ABD seçimleri öncesinde, Hürriyet New York muhabiri Rıza Canikligil'den bazı bilgiler;

1) ABD’de başkanlık seçimlerinde delege sistemi uygulanıyor. Her eyalet için belli bir delege sayısı söz konusu. Bir eyalette çoğunluk oyu alan, o eyaletin tüm delegelerini de kazanmış oluyor. Toplam 538 delegenin en az 270’ini alan başkan oluyor.

2) 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton, ülke genelinde daha fazla oy almış, ancak kritik birkaç eyaleti Cumhuriyetçi Donald Trump’a kaptırdığı için başkanlık koltuğunu kılpayı kaybetmişti.

SON DURUM NE

3) Salgının hızla devam etmesine rağmen ağustos ayında iki partinin de kurultaylarının yapılması ve adaylarının resmen ilan edilmesi bekleniyor. Demokratlar’dan Joe Biden, Cumhuriyetçiler’den de Trump’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

4) Biden için zaferin formülü Clinton’ın kaybettiği Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin gibi oy rengi değişebilen eyaletleri kazanmak. Biden, bu eyaletlerde anketlerde önde gidiyor.

5) Kamuoyu yoklamalarına göre Biden, Trump’ın kalesi olarak bilinen Teksas, Georgia, Florida ve Ohio’da da önde. Ancak uzmanlar, Biden’ın rakip kaleleri alıp tulum çıkarma peşine düşerse kritik eyaletlerde geride kalabileceği uyarısında bulunuyor.

TRUMP VAZGEÇER Mİ

6) COVID-19 salgını, ekonomik kriz ve ırkçılık tansiyonu Trump’ı kötü etkilemişe benziyor. Eylül ayına kadar kritik eyaletlerde farkın kapanmaması halinde Trump’ın yarıştan çekilebileceği iddiaları bile dillendiriliyor. Trump ise seçmenini harekete geçirmek için mitinglerine hız vermeye hazırlanıyor.

7) Trump’ın vergi indirimleri, büyük Amerikan şirketlerinin kârlılığını 2018’de yüzde 20’den fazla arttırmaya yardımcı oldu. Şirketler ise tasarruflarıyla şirket hisselerini geri alırken hissedarlar daha da zengin oldu. Koronavirüs özellikle dar ve orta gelir grubunu vurdu. İşsizlik desteği için başvuranların sayısı rekor bir seviyeye ulaşarak 33 milyonu buldu.

BIDEN İLE NE DEĞİŞİR

8) Ekonomistler, Biden’ın Çin ve AB ile daha az ticari gerilim yaratacağını, yatırımcılara rahatlama sağlayacağını, ayrıca kurumlar vergisi artışlarının ekonomiyi canlandıracak hükümet harcamalarını finanse edebileceğini, bunların pandemi sonrası toparlanma için potansiyel bir artı olduğunu öne sürüyorlar.

DİĞER BİLİNMEYENLER

9) Eski Başkan Barack Obama’nın yardımcısı olan Joe Biden’ın seçilmesi, ayrıca Demokratlar’ın Senato’yu da geri alması Obama politikalarına geri dönme anlamına gelebilir. Koronavirüs ile yeterince mücadele etmemekle suçlanan, ABD’yi ‘büyük yapacağım’ derken birçok uluslararası sözleşmeden çekilerek süpergücü kendi içine kapatan Trump, seçilemezse eski hayatına geri döneceğini söylemişti.

10) Salgın döneminde seçmenin nasıl oy vereceğinden, eyaletlerin koronayı nasıl kontrol edeceğine kadar birçok unsur seçimlere etki edebilir. Bazı uzmanlar Demokrat seçmenin virüsten daha fazla endişe duyduğunu, sandığa gitmeyebileceklerini, bunun da Trump’a yarayacağını savunuyorlar.

‘KANYE WEST YARIŞTAN ÇEKİLDİ’ İDDİASI

3 Kasım seçimleri için adaylığını açıklayan rap’çi ve TV ünlüsü Kim Kardashian’ın eşi Kanye West’in, adaylığı için gerekli desteği bulamaması üzerine yarıştan çekildiği iddia edildi. West için yüzde 2’lik bir oy potansiyeli öngörülüyordu.