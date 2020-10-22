Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman? Kısa bir süre kaldı

ABD Başkanlık seçimleri tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki seçim yarışında artık son viraja girildi. Adaylar geçtiğimiz günlerde bir münazarada da karşı karşıya gelmişti. İşte, 2020 ABD Başkanlık seçimi tarihi...

NYT ANKETİNDE BİDEN ÖNDE

New York Times (NYT) ve Siena College tarafından düzenlenen ankette, Amerikalı seçmenlere 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerine 2 hafta kala ülkedeki temel konular ve adayların yaklaşımı soruldu.

Ülke yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sağlık hizmetleri ve ekonominin durumu gibi ana başlıklar üzerinde katılımcıların yüzde 50'sinin Biden'a daha fazla güvendiği belirtilirken, Trump'a güvenin ise yüzde 41 ile 9 puan geride kaldığı kaydedildi.

NYT'de anket ile ilgili yapılan haberde, ''Anket, Trump'ın başkanlığı süresince büyük sorunlarla ilgili beklentileri karşılayamadığı için yaygın bir azarlamayla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.'' değerlendirmesi yapıldı.

15-18 Ekim tarihlerinde ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete yaklaşık 1000 seçmen katıldı.

ABD SEÇİMLERİ HAKKINA

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye de değişecek.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde, ülkenin yeni başkanının kim olacağı sorusu öne çıkarken, aynı zamanda Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Amerikan halkı, 3 Kasım'da hem ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni başkan için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında bir seçim yapacak hem de ABD Kongresinin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoda görev yapacak isimleri belirleyecek.