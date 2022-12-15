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Ameliyatta safra kesesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

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#Manisa#Sağlık#Safra Kesesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 14:08

MANİSA'nın Salihli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran İmdat Kartal'ın (66) safra kesesinden ameliyatla 4 bin 536 adet taş çıkarıldı.

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Salihli'de oturan İmdat Kartal, 3 gün süren şiddetli karın ağrısı nedeniyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda Kartal'ın safra kesesinde 4 bin 536 adet taş olduğu belirlendi. Taşlar, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Osman Yurttaş ve ekibince yapılan ameliyatla çıkartıldı. Ameliyatla sağlığına kavuşan İmdat Kartal, "Safra kesemden bu kadar taş çıkacağını tahmin edemezdim. Gerçekten çok şaşırdım. Sanki taş ocağı gibiydi. Bu ameliyat sonrası yeniden sağlığıma kavuştuğum için çok ama çok mutluyum" diye konuştu.

'BU KADAR ÇOK SAYIDA TAŞ NADİREN OLUR'

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Osman Yurttaş ise "Hastamız bize karın ağrısı şikayetiyle müracaat etti. Tetkik ve tahlillerinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Bu taşlardan bir tanesi, safra kesesindeki kanalın ağzını kapatmış. Bu nedenle safra kesesi şişerek iltihaplanma oluşmuş. Acil ameliyat kararı aldık. Aynı zamanda göbek fıtığı rahatsızlığı olan hastamızın 1 saat süren ameliyatı sonunda hem göbek fıtığını hem de safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlığını giderdik. İlginç olan safra kesesindeki taşların sayısı.

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Susam tanesi büyüklüğü ile mısır tanesi büyüklüğü arasında değişen tam 4 bin 536 adet taş çıkartıldı. Bu kadar çok sayıda taş nadiren olur. Genelde 1 veya 2 taş bile safra kesesine düşer. Ancak hastamız oldukça şanslı. Hiçbir taş kanala düşmemiş" dedi.

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#Manisa#Sağlık#Safra Kesesi

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