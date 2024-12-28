Ameliyatı çok hızlı yaptılar iddiası... Kör eden estetik

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İSTANBUL’da, alın bölgesindeki çöküntülerden rahatsızlık duyan Enes B. (25), 22 Nisan 2022’de özel hastanede operasyon geçirdi. Doktor U.A., göbek kısmından aldığı yağları Enes B.’nin yüz bölgesine enjekte etti. Narkozun etkisinden çıkan Enes B., sol gözünün görmediğini fark etti. Doktoruyla konuşup görme sorununa çözüm bulamayınca mahkemeye başvurdu.

‘OPERASYON YOĞUNLUKTAN ERKEN BİTTİ’

Enes B’nin avukatı Selahattin Par tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Enes B.’yi ilk sırada olmasına rağmen işleme geç alan davalı hekimin, başka hastalara yetişmek zorunda olduğunu söyleyerek acele ettiği belirtildi. Dilekçede, işlem öncesinde yaklaşık 2 saat süreceği söylenen operasyonun 35 dakikada tamamlandığı anlatılarak, davalı hastane ve doktor tarafından hastaya işlemle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Göremediğini söyleyen Enes B. için hastanenin göz servisinden bir doktor çağrıldığı ifade edilen dilekçede, bu doktorun da Enes B.’yi göz hastanesine sevk ettiği aktarıldı.

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1 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTENDİ

Dilekçede, ambulans yerine taksiyle göz hastanesine giden Enes B.’nin buradaki müdahalenin ardından tekrar davalı hastaneye döndüğü, ancak buradakilerin görme yetisinin kaybıyla ilgili bir sorumluluk almadığı, hatta bu sırada onam formu imzalatılmaya çalışıldığı belirtildi. Doktorun yanlış teşhis koyarak özensiz bir tedavi uyguladığı iddia edilen dilekçede, işlemin ardından Enes B.’nin sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiği vurgulandı. Dilekçede, meydana gelen zararın tazmini için 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talep edildi.