Ameliyata alınmıştı | Fatih Altaylı'nın doktoru açıkladı: İkinci bir meningiomaya rastlandı

Dün tarihçi İlber Ortaylı'nın cenazesine katılan Gazeteci Fatih Altaylı, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı. Altaylı'nın planlı bir operasyon geçirdiği ve işlemin 2,5 saat sürdüğü belirtildi.

15 MM CİVARINDA BİR MENİNGİOMAYA DAHA RASTLANDI

Fatih Altaylı'nın tedavi sürecine ilişkin Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç tarafından yapılan açıklamada, "Hastamız Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı. Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Tedavi sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Kendisi tedavi sonrası taburcu edildi. Tedavi edilen her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Artık tarihe emanet... Çanakkale ve Kırım toprağı Haberi görüntüle

MENİNGİOMA NEDİR?

Meningioma (menenjiom), beyin ve omuriliği çevreleyen meninks (beyin zarları) dokusundan gelişen bir tümör türüdür. Beyin tümörleri arasında en sık görülen tiplerden biri olan menenjiomlar, çoğunlukla iyi huylu olmaları ve yavaş büyüme göstermeleriyle bilinir. Ancak bu özelliklerine rağmen, bulundukları konuma bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler.

Meningiomanın Oluşumu ve Özellikleri

Menenjiomlar doğrudan beyin dokusundan değil, beyni koruyan zar tabakalarından kaynaklanır. Bu nedenle başlangıçta belirti vermeden uzun süre gelişebilirler. Çoğu menenjiom benign (iyi huylu) olsa da nadir durumlarda atipik veya malign (kötü huylu) özellik gösterebilir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmesi, hormonal faktörlerin hastalığın gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Belirtiler

Menenjiomun belirtileri, tümörün büyüklüğüne ve beynin hangi bölgesine baskı yaptığına bağlı olarak değişiklik gösterir. En yaygın belirtiler arasında kronik baş ağrıları, görme bozuklukları, denge kaybı, hafıza sorunları ve nöbetler yer alır. Ayrıca bazı hastalarda kol veya bacaklarda güçsüzlük gibi nörolojik bulgular da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle yavaş ilerlediği için erken dönemde fark edilmesi zor olabilir.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Menenjiomun kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Özellikle çocukluk döneminde alınan radyasyon tedavileri, ilerleyen yaşlarda menenjiom gelişme riskini artırabilir. Bunun yanı sıra genetik yatkınlık da önemli bir faktördür. Nadir görülen bazı genetik hastalıklar menenjiom oluşumuyla ilişkilendirilmiştir.