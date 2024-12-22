Ameliyat skandalına 3 yıl istendi

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İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nda memur olan Buket Ezgü (43), 10 yıldır diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Kapatılan Özel Etiler Hastanesi’nin sahibi Genel Cerrah Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik’in (49) televizyonlarda diyabet ameliyatı yaparak şeker hastalığından kurtardığı yönündeki haberleri gören Ezgü, bunun üzerine doktor Çelik’in görev yaptığı Bayrampaşa Kolan Hastanesi’ne gitti.

ŞİDDETLİ AĞRILAR ÇEKTİ

İddiaya göre Buket Ezgü, check-up yaptırdıktan sonra 23 Ekim 2019 tarihinde diyabet ameliyatı oldu. Ameliyat öncesi yaklaşık 55 kilo olduğunu belirten Ezgü, ameliyat ekibinin kendisine Çelik’in kendi geliştirdiği özel bir teknikle zayıflatmayan bir ameliyat yapıldığı bilgisini verdiğini söyledi. Ameliyattan çıktığında birkaç günlük süreçte dayanılmaz şiddetli ağrıları oldu. Buket Ezgü, ağrıların normal olduğu söylenilerek taburcu edildi.

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3 aylık kontrol tarihi olan 1 Şubat 2020 tarihinden sonra ağrıları artan Buket Ezgü, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Orada 17 Şubat 2020 tarihinde ameliyata alındı. Bu ameliyatta incebağırsakta lenf bezlerinin oluşturduğu yumruğa yakın bir ur alındı.

Buket Ezgü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde şu iddiaları sıraladı:

“Rahatsızlıklarımı önemsemeyip 3 ay sonra büyük bir ikinci ameliyat geçirmeme ve fiziki ve psikolojik olarak sağlığımın tamamen bozulmasına ve yaralanmama sebep olmuşlardır. Ben 23 Ekim 2019 tarihi öncesi sadece şekeri yüksek olan gayet sağlıklı biriyken, doktor Çelik 23 Ekim 2019 tarihinde beni para için ameliyat edip yarım insan etmiştir. Üstelik zayıflara özel bir teknik denilerek. Ancak ben 55 kilo iken 40 kiloya düştüm. Ve halen aynı kilodayım. ‘En geç 6 ayda şekerin düzelecek’ denilmişti. Şekerim düzelmediği gibi olan sağlığım da tamamen gitti. İşimi yapamaz hale geldim.”

Prof. Dr. Alper Çelik

HATALAR TESPİT EDİLDİ

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Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor Alper Çelik hakkında ‘taksirle yaralanmaya neden olmak’ suçundan 9 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede Adli Tıp Kurumu raporuna yer verildi. Raporda, şüphelinin uygulamalarının tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olmadığı ifade edildi.

İLK VAKASI DEĞİL

- DOKTOR Alper Çelik hakkında, daha önce yine bu şekilde ameliyat ettiği 3 hastasının ölümüne neden olduğu, bazılarının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle davalar açılmış ve şikâyetler yapılmıştı. Bunun üzerine, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu 20 Aralık 2023 tarihli 20. Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısı’nda, doktor Alper Çelik’in 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilmesine karar vermişti.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

- İDDİANAMEDE şüpheli doktor Alper Çelik’in de ifadesine yer verildi. Çelik ifadesinde, “Buket Ezgü isimli hasta kendisini ameliyat etmek istemememe rağmen eşinin nüfuzunu kullanarak ve üst düzey bürokratları da arattırarak tekrar değerlendirilme talebinde bulunmuştur. Ameliyat ile alakalı ortaya çıkabilecek sorunları kendileri ile paylaştıktan sonra yazılı ve sözlü onay alınarak ameliyat edilmiş ve taburcu edilmiştir. Hastanın ameliyatı ile ilgili tarafımızdan kaynaklı bir sıkıntı bulunmamaktadır. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.